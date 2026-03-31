31 de março de 2026
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CRIMES PELA INTERNET

PF prende morador de São José por abuso sexual de crianças

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PF
Materiais apreendidos na casa do suspeito preso em São José
Materiais apreendidos na casa do suspeito preso em São José

Um morador de São José dos Campos foi preso pela Polícia Federal nesta terça-feira (31), durante a Operação Guardiões da Esperança, que visa reprimir crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados por meio da internet. O homem de 27 anos foi preso em flagrante.

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Segundo a PF, as diligências indicam que o suspeito armazenava e compartilhava arquivos contendo imagens e vídeos envolvendo abuso sexual de crianças e de adolescentes, no período de dezembro de 2019 a março de 2025.

Também foram apreendidos materiais na casa do suspeito, que serão submetidos à perícia técnica. Se for condenado, o homem pode ser condenado a pena de até 10 anos de prisão.

“A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e por adolescentes, como forma de reduzir riscos e de proteger possíveis vítimas”, disse a corporação.

“O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção.”

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