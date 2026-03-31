Um morador de São José dos Campos foi preso pela Polícia Federal nesta terça-feira (31), durante a Operação Guardiões da Esperança, que visa reprimir crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados por meio da internet. O homem de 27 anos foi preso em flagrante.

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Segundo a PF, as diligências indicam que o suspeito armazenava e compartilhava arquivos contendo imagens e vídeos envolvendo abuso sexual de crianças e de adolescentes, no período de dezembro de 2019 a março de 2025.