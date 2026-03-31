Um morador de São José dos Campos foi preso pela Polícia Federal nesta terça-feira (31), durante a Operação Guardiões da Esperança, que visa reprimir crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados por meio da internet. O homem de 27 anos foi preso em flagrante.
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Segundo a PF, as diligências indicam que o suspeito armazenava e compartilhava arquivos contendo imagens e vídeos envolvendo abuso sexual de crianças e de adolescentes, no período de dezembro de 2019 a março de 2025.
Também foram apreendidos materiais na casa do suspeito, que serão submetidos à perícia técnica. Se for condenado, o homem pode ser condenado a pena de até 10 anos de prisão.
“A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e por adolescentes, como forma de reduzir riscos e de proteger possíveis vítimas”, disse a corporação.
“O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção.”