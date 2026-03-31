O São José Basketball faz o tradicional clássico contra Franca na noite desta quarta-feira (1), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
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A equipe da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, vem de vitória fora de casa por 82 a 76 sobre o Pato Basquete no dia 23 de março. Agora, teve uma semana de descanso para encarar uma das forças do campeonato.
No primeiro turno, dia 5 de dezembro, os joseenses perderam por 104 a 85, no ginásio Pedrocão, em Franca, uma diferença de 19 pontos. Agora, diante da torcida, a expectativa é de, ao menos, mais equilíbrio neste confronto contra os francanos.
Atualmente, o São José está em nono lugar na classificação, com 20 vitórias e 13 derrotas, além de 60,6% de aproveitamento. Já Franca está em segundo lugar, com 26 vitórias e seis derrotas, onde tem 81,3% de aproveitamento, atrás apenas do líder Pinheiros.
Ainda restam mais cinco jogos até o final desta primeira fase e o time da região pode chegar até ao sexto lugar. No entanto, precisa de uma boa sequência de vitórias para garantir mais vantagem na hora dos playoffs.
Os ingressos poderão ser adquiridos por meio pelo app oficial do clube e pelo site: https://ingressos.spoten.app/clube/284/sao-jose-basquete .