O São José Basketball faz o tradicional clássico contra Franca na noite desta quarta-feira (1), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

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A equipe da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, vem de vitória fora de casa por 82 a 76 sobre o Pato Basquete no dia 23 de março. Agora, teve uma semana de descanso para encarar uma das forças do campeonato.