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BASQUETE FEMININO

Meninas do São José Basket buscam reação contra o Campinas na LBF

Por Marcos Eduardo Carvalho | Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Léo Lenzi/Agência NTZ
Meninas do São José Basket buscam reação contra o Campinas na LBF
Meninas do São José Basket buscam reação contra o Campinas na LBF

As meninas do São José Basket encaram o Campinas na noite desta quarta-feira (1), no ginásio do Tênis Clube de Campinas, a partir das 19h30, pela quinta rodada da primeira fase da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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A equipe joseense, comandada pelo técnico Leandro Leal, vem de uma dura derrota em casa para o Sampaio Basquete por 90 a 50, no domingo, anterior. E, por isso, precisa de uma recuperação.

Em quatro jogos, o São José soma uma vitória e três derrotas. No entanto, as meninas de Campinas estão na parte de cima da tabela, com 100% de aproveitamento nas quatro primeiras rodadas.

Até por conta disso, as joseenses terão outra ‘pedreira’ pela frente. Entre dez times participantes da LBF, o São José está em oitavo lugar na classificação.

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