As meninas do São José Basket encaram o Campinas na noite desta quarta-feira (1), no ginásio do Tênis Clube de Campinas, a partir das 19h30, pela quinta rodada da primeira fase da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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A equipe joseense, comandada pelo técnico Leandro Leal, vem de uma dura derrota em casa para o Sampaio Basquete por 90 a 50, no domingo, anterior. E, por isso, precisa de uma recuperação.