31 de março de 2026
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ANIMAIS

Cachorro arranca parte da orelha de criança no Vale; avó se feriu

Por Jesse Nascimento | Piquete
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Ataque aconteceu rua Dário Vieira, na Vila Cristiana, em Piquete
Ataque aconteceu rua Dário Vieira, na Vila Cristiana, em Piquete

Um ataque de cachorro em Piquete mobilizou a Polícia Civil após um menino de 3 anos ficar gravemente ferido e a avó dele também ser atacada. Segundo o boletim, a criança perdeu parte da orelha e precisou passar por cirurgia depois da agressão do animal.

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De acordo com o registro, o caso aconteceu na última sexta-feira (27), mas foi comunicado à delegacia somente no domingo (30). A aposentada, de 66 anos, contou que estava no portão de casa, conversando com uma vizinha, na rua Dário Vieira, na Vila Cristiana, enquanto o neto permanecia perto dela, na calçada.

Em seguida, segundo a narrativa, o portão da casa vizinha se abriu e um cachorro saiu abruptamente para a via pública. O animal teria avançado contra o grupo e agarrado a criança pela orelha.

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Cachorro arrastou vítima

A mulher afirmou que tentou intervir ao lado da vizinha, mas o cachorro continuou agressivo e arrastou as vítimas pela rua. Durante a confusão, ela também foi mordida na cabeça e precisou levar oito pontos.

O menino foi levado ao hospital e, conforme o boletim, seguia internado após procedimento cirúrgico. A avó relatou que não sabia dizer se outras intervenções ainda seriam necessárias.

No depoimento, a aposentada disse acreditar que o cachorro seria da raça pitbull, embora a definição exata do animal ainda dependa da apuração. Ela também apontou a moradora da casa vizinha e o companheiro dela como responsáveis pelo imóvel de onde o cão teria saído.

Segundo o boletim, a investigação considera, em tese, omissão de cautela na guarda ou condução de animal e lesão corporal. O paradeiro do cão não foi detalhado no registro.

 

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