Um ataque de cachorro em Piquete mobilizou a Polícia Civil após um menino de 3 anos ficar gravemente ferido e a avó dele também ser atacada. Segundo o boletim, a criança perdeu parte da orelha e precisou passar por cirurgia depois da agressão do animal.

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De acordo com o registro, o caso aconteceu na última sexta-feira (27), mas foi comunicado à delegacia somente no domingo (30). A aposentada, de 66 anos, contou que estava no portão de casa, conversando com uma vizinha, na rua Dário Vieira, na Vila Cristiana, enquanto o neto permanecia perto dela, na calçada.