Vídeo obtido por OVALE mostra o motorista de aplicativo Cícero José da Conceição, 40 anos, abandonando o carro e andando por ruas de São José dos Campos. Ele está desaparecido desde o dia 26 de março, para desespero da família, que mora em Mogi das Cruzes.
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As imagens mostram Cícero estacionando e abandonando o carro, um VW Polo Track, e andando por ruas de São José. Ele passou por ruas como Luis Pasteur e Manoel Joaquim de Oliveira, no Monte Castelo, na região central de São José, por volta das 14h.
Desde então, Cícero não foi mais localizado. O carro dele foi rastreado e encontrado em São José, trancado e com as chaves no interior. No local, não havia sinais de outras pessoas. A carteira e o celular não estavam no veículo, sendo que o aparelho permanece desligado desde a data do desaparecimento.
Depressão e ansiedade
A polícia foi comunicada sobre o desaparecimento por uma familiar, que recebeu uma mensagem indicando que Cícero poderia atentar contra a própria vida.
“Ele está depressivo e tem ansiedade. Estamos desesperados, sem nenhuma notícia dele”, disse uma sobrinha.
“Meu tio sempre foi um homem honesto, muito trabalhador, tem vários diplomas, sempre correu para conseguir as coisinhas dele. Ele sempre foi uma pessoa sorridente. Desde um ano para cá, eu vejo ele muito triste. E agora a gente está desesperado, procurando por ele.”
Ainda segundo o boletim, o homem já havia apresentado comportamento semelhante anteriormente, tendo sido localizado na ocasião perambulando às margens de uma rodovia na capital paulista.
Até o momento, não há informações sobre o paradeiro de Cícero, que tem três filhos, um deles de criação. A Polícia Civil segue investigando o caso e realiza diligências para tentar localizá-lo.