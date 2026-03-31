Vídeo obtido por OVALE mostra o motorista de aplicativo Cícero José da Conceição, 40 anos, abandonando o carro e andando por ruas de São José dos Campos. Ele está desaparecido desde o dia 26 de março, para desespero da família, que mora em Mogi das Cruzes.

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As imagens mostram Cícero estacionando e abandonando o carro, um VW Polo Track, e andando por ruas de São José. Ele passou por ruas como Luis Pasteur e Manoel Joaquim de Oliveira, no Monte Castelo, na região central de São José, por volta das 14h.