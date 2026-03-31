As rodovias Presidente Dutra e Rio-Santos devem receber 1,641 milhão de veículos durante o feriado da Páscoa, entre os dias 2 e 5 de abril. Nesse período, a concessionária RioSP vai reforçar o atendimento aos motoristas.

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Na Dutra, a expectativa é de aumento mais intenso no movimento a partir de quinta-feira (2), véspera da Sexta-feira Santa, quando são esperados mais de 269 mil veículos.