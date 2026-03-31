As rodovias Presidente Dutra e Rio-Santos devem receber 1,641 milhão de veículos durante o feriado da Páscoa, entre os dias 2 e 5 de abril. Nesse período, a concessionária RioSP vai reforçar o atendimento aos motoristas.
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Na Dutra, a expectativa é de aumento mais intenso no movimento a partir de quinta-feira (2), véspera da Sexta-feira Santa, quando são esperados mais de 269 mil veículos.
Na sexta (3), o fluxo deve continuar elevado, com cerca de 231 mil veículos. Já no retorno, domingo (5), a previsão passa de 260 mil veículos.
Na Rio-Santos, principal acesso ao Litoral Norte de São Paulo e à Costa Verde fluminense, a estimativa é de mais de 30 mil veículos na quinta. Na sexta, o volume deve ficar perto de 22 mil, enquanto o domingo deve registrar cerca de 28 mil veículos.
Segundo a concessionária, as duas rodovias terão inspeção com viaturas operacionais 24 horas por dia, em regime de revezamento. Também será implantada a chamada Operação Visibilidade, com veículos posicionados em pontos estratégicos para agilizar o deslocamento das equipes e o atendimento de ocorrências.
Efetivo operacional
Durante todo o feriado, a empresa afirma que trabalhará com 100% do efetivo operacional. O monitoramento será feito pelo CCO (Centro de Controle Operacional), com apoio das equipes distribuídas pelos trechos e atuação conjunta com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).
Além do reforço operacional, a concessionária pretende usar o período para ampliar a divulgação do Movimento Afaste-se. A orientação é que o motorista reduza a velocidade e, sempre que for possível e seguro, mude de faixa ao se aproximar de áreas com atendimento, obras ou viaturas paradas no acostamento.
Haverá suspensão temporária de obras que exijam interdição de faixas, medida que busca melhorar a fluidez do trânsito. A empresa, no entanto, reforça que o condutor deve manter atenção redobrada nos trechos em obras e respeitar a sinalização.
A concessionária também informou que fará ações especiais de orientação sobre o pedágio eletrônico Free Flow na Rio-Santos, entre os dias 3 e 5 de abril. A proposta é tirar dúvidas de motoristas que ainda não usam tag e explicar os canais de pagamento, inclusive por Pix, crédito, débito, dinheiro e meios digitais disponibilizados pela empresa.
Na Serra das Araras, trecho no Rio de Janeiro, não haverá detonação de rochas no sábado (4). As intervenções ficam mantidas apenas nos dias 30 e 31 de março e 1º e 2 de abril.