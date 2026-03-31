Uma suspeita de estupro de vulnerável em Taubaté passou a ser investigada pela Polícia Civil após denúncia feita pela mãe de duas crianças, na noite de segunda-feira (30). O caso foi registrado no plantão policial e deve ser investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).
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De acordo com o boletim, policiais militares foram acionados via Copom para atender a ocorrência em uma residência no bairro Três Marias. No local, a mãe relatou que os dois filhos menores teriam sido vítimas de abuso sexual praticado por um homem, de 26 anos, apontado como companheiro da avó materna das crianças.
O registro informa que as vítimas são uma menina de 12 anos e um menino de 5 anos. A mãe contou à polícia que a filha se apresentou emocionalmente abalada e afirmou que os abusos vinham ocorrendo havia algum tempo, sem conseguir precisar a data inicial, mas indicando episódio no mesmo dia da ocorrência.
Segundo o documento, a criança de 5 anos também apresentou relato compatível com a narrativa da irmã. Diante da gravidade da denúncia, a equipe policial conduziu as partes ao plantão para as providências legais cabíveis.
Exame e Conselho Tutelar
A Polícia Civil requisitou exame sexológico para as vítimas e acionou o Conselho Tutelar. O boletim também informa que o depoimento especial das crianças não foi realizado naquele momento, para que seja feito depois por equipe especializada e sem risco de revitimização.
O registro aponta que o conselheiro tutelar tomou ciência da ocorrência e se comprometeu a acompanhar o caso para manter o investigado afastado das crianças. Segundo o boletim, a mãe e o próprio homem relataram que ele deixaria imediatamente a residência, evitando contato com as vítimas.
O documento não registra prisão em flagrante. A autoridade policial determinou o encaminhamento do caso à delegacia com atribuição para aprofundar a investigação.