Uma suspeita de estupro de vulnerável em Taubaté passou a ser investigada pela Polícia Civil após denúncia feita pela mãe de duas crianças, na noite de segunda-feira (30). O caso foi registrado no plantão policial e deve ser investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

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De acordo com o boletim, policiais militares foram acionados via Copom para atender a ocorrência em uma residência no bairro Três Marias. No local, a mãe relatou que os dois filhos menores teriam sido vítimas de abuso sexual praticado por um homem, de 26 anos, apontado como companheiro da avó materna das crianças.