31 de março de 2026
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EM JACAREÍ

Moradores do Villa Branca comemoram troca de síndico após votação

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
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Reprodução
Moradores fizeram festa em eleição
Moradores fizeram festa em eleição

A eleição para síndico em um condomínio residencial mobilizou moradores do bairro Villa Branca, em Jacareí, na noite desta segunda-feira (30).

A votação definiu a troca de gestão no condomínio Reserva Villa Branca. Após o resultado, moradores se reuniram para comemorar a eleição da nova administração.

A nova gestão assume com a proposta de implementar ajustes na administração do espaço.

Durante a comemoração, foram utilizados cartazes, faixas e fogos de artifício. Não há informações sobre registro de ocorrências relacionadas ao evento.

A expectativa dos moradores é de que a nova administração promova mudanças na condução do condomínio nos próximos meses.

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