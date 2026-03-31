A eleição para síndico em um condomínio residencial mobilizou moradores do bairro Villa Branca, em Jacareí, na noite desta segunda-feira (30).
A votação definiu a troca de gestão no condomínio Reserva Villa Branca. Após o resultado, moradores se reuniram para comemorar a eleição da nova administração.
A nova gestão assume com a proposta de implementar ajustes na administração do espaço.
Durante a comemoração, foram utilizados cartazes, faixas e fogos de artifício. Não há informações sobre registro de ocorrências relacionadas ao evento.
A expectativa dos moradores é de que a nova administração promova mudanças na condução do condomínio nos próximos meses.