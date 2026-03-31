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O PEV (Ponto de Entrega Voluntária) do Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos, será fechado pela Prefeitura após sucessivas reclamações de moradores sobre acúmulo de lixo, descarte irregular e aumento da população em situação de rua no entorno.

Segundo a administração municipal, a decisão foi tomada diante dos problemas recorrentes registrados no local, que vinha sendo apontado por moradores como um “lixão” a céu aberto.

De acordo com nota enviada ao OVALE, a área será requalificada para receber um novo espaço voltado à população. Já o PEV será transferido para outra região, que ainda está em preparação pela Prefeitura.

Prefeitura cita ações no local

No comunicado, o município afirma que realiza limpeza diária no PEV, incluindo o entorno e a área do córrego Senhorinha. Também são feitas rondas sociais frequentes, com oferta de atendimento humanizado às pessoas em situação de vulnerabilidade.