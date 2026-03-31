O PEV (Ponto de Entrega Voluntária) do Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos, será fechado pela Prefeitura após sucessivas reclamações de moradores sobre acúmulo de lixo, descarte irregular e aumento da população em situação de rua no entorno.
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Segundo a administração municipal, a decisão foi tomada diante dos problemas recorrentes registrados no local, que vinha sendo apontado por moradores como um “lixão” a céu aberto.
De acordo com nota enviada ao OVALE, a área será requalificada para receber um novo espaço voltado à população. Já o PEV será transferido para outra região, que ainda está em preparação pela Prefeitura.
Prefeitura cita ações no local
No comunicado, o município afirma que realiza limpeza diária no PEV, incluindo o entorno e a área do córrego Senhorinha. Também são feitas rondas sociais frequentes, com oferta de atendimento humanizado às pessoas em situação de vulnerabilidade.
Apesar das medidas, a Prefeitura reconheceu que os problemas persistiram, o que levou ao encerramento das atividades no endereço atual. A ação segue o mesmo modelo adotado anteriormente no PEV do Residencial União, que também foi fechado por enfrentar situação semelhante.
Descarte irregular agravou cenário
Moradores relatam que o espaço vinha sendo utilizado de forma inadequada, com descarte acima do limite permitido e resíduos deixados fora das áreas apropriadas, contribuindo para o acúmulo de lixo e degradação do ambiente.
A Prefeitura reforça que o uso incorreto dos PEVs compromete o funcionamento do serviço e pode causar impactos ambientais e urbanos.
Cidade tem 15 pontos de descarte
Atualmente, São José dos Campos conta com 15 PEVs distribuídos em todas as regiões, incluindo os distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier. O descarte nesses locais é gratuito, com limite de até 1 metro cúbico de resíduos por entrega.
A administração orienta que a população utilize os pontos regularizados para garantir a destinação correta dos materiais.