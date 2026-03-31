31 de março de 2026
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TRAGÉDIA

Adeus, Natalia: mulher morre em acidente com moto em Campos

Por Jesse Nascimento | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Vale 360 News
Natalia Pereira da Cruz morreu no acidente com moto
Natalia Pereira da Cruz morreu no acidente com moto

Uma mulher de 36 anos morreu em um acidente com moto em Campos do Jordão, na noite de segunda-feira (30), na avenida Matheus da Costa Pinto, no bairro Santa Cruz. A vítima foi identificada como Natalia Pereira da Cruz.

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De acordo com o registro policial, a ocorrência envolveu a motocicleta conduzida pela vítima, um caminhão Ford F-350 e uma Fiat Strada. Quando a Polícia Militar chegou, o Samu já estava no local e o corpo havia sido colocado na beira da pista, coberto por manta aluminizada.

Segundo o relato registrado no BO, a moto seguia atrás da Strada no sentido centro-bairro. Em determinado momento, Natalia teria tentado a ultrapassagem e bateu na quina do farol esquerdo da F-350, que vinha no sentido contrário, sendo lançada sobre o capô da Strada.

O que se sabe sobre o acidente fatal

O boletim informa que, após o impacto, os dois condutores pararam os veículos e acionaram o resgate e a Polícia Militar. Também foi solicitado atendimento do Instituto de Criminalística para realização da perícia no local.

A Polícia Civil requisitou exame necroscópico e registrou a ocorrência sob a natureza de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Apesar disso, o próprio documento afirma que a investigação seguirá para esclarecer quem deu causa ao acidente e se houve dolo ou culpa.

Os veículos relacionados no boletim são uma Yamaha MT-03 ABS, uma Ford F-350 azul e uma Fiat Strada branca. A análise técnica deve ser uma das bases para a continuidade da apuração.

O caso será encaminhado à delegacia com atribuição para aprofundar as diligências. A investigação deve reunir laudos, versões dos envolvidos e demais elementos para definir eventual responsabilidade criminal.

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