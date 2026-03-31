Uma mulher de 36 anos morreu em um acidente com moto em Campos do Jordão, na noite de segunda-feira (30), na avenida Matheus da Costa Pinto, no bairro Santa Cruz. A vítima foi identificada como Natalia Pereira da Cruz.
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De acordo com o registro policial, a ocorrência envolveu a motocicleta conduzida pela vítima, um caminhão Ford F-350 e uma Fiat Strada. Quando a Polícia Militar chegou, o Samu já estava no local e o corpo havia sido colocado na beira da pista, coberto por manta aluminizada.
Segundo o relato registrado no BO, a moto seguia atrás da Strada no sentido centro-bairro. Em determinado momento, Natalia teria tentado a ultrapassagem e bateu na quina do farol esquerdo da F-350, que vinha no sentido contrário, sendo lançada sobre o capô da Strada.
O que se sabe sobre o acidente fatal
O boletim informa que, após o impacto, os dois condutores pararam os veículos e acionaram o resgate e a Polícia Militar. Também foi solicitado atendimento do Instituto de Criminalística para realização da perícia no local.
A Polícia Civil requisitou exame necroscópico e registrou a ocorrência sob a natureza de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Apesar disso, o próprio documento afirma que a investigação seguirá para esclarecer quem deu causa ao acidente e se houve dolo ou culpa.
Os veículos relacionados no boletim são uma Yamaha MT-03 ABS, uma Ford F-350 azul e uma Fiat Strada branca. A análise técnica deve ser uma das bases para a continuidade da apuração.
O caso será encaminhado à delegacia com atribuição para aprofundar as diligências. A investigação deve reunir laudos, versões dos envolvidos e demais elementos para definir eventual responsabilidade criminal.