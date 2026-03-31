Uma mulher de 36 anos morreu em um acidente com moto em Campos do Jordão, na noite de segunda-feira (30), na avenida Matheus da Costa Pinto, no bairro Santa Cruz. A vítima foi identificada como Natalia Pereira da Cruz.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o registro policial, a ocorrência envolveu a motocicleta conduzida pela vítima, um caminhão Ford F-350 e uma Fiat Strada. Quando a Polícia Militar chegou, o Samu já estava no local e o corpo havia sido colocado na beira da pista, coberto por manta aluminizada.