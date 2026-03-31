Na manhã desta terça-feira (32), foi confirmada a morte de Fernando Sales, comerciante bastante conhecido em Guaratinguetá.
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Fernando atuava há mais de 20 anos em uma loja localizada no centro da cidade, onde conquistou o respeito de clientes, colegas e amigos ao longo de sua trajetória profissional.
De acordo com as informações, ele morreu após um acidente trágico ocorrido na Ponte do Rio Piraí, em Volta Redonda (RJ), onde o veículo em que estava caiu no rio.
Fernando deixa esposa, duas filhas e um filho, além de familiares e amigos que lamentam sua perda.
O velório está sendo realizado no Cemitério do Pedregulho, e o sepultamento está previsto para as 10h.