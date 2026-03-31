A terça-feira (31) começou com chuva fraca no litoral paulista e possibilidade de chuvas fortes na faixa leste do estado, onde está o Vale do Paraíba, associadas a um sistema meteorológico na costa de São Paulo. A avaliação é da Defesa Civil do Estado.
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Essa condição deve favorecer acumulados mais elevados no litoral ao longo do dia, com precipitação persistente de intensidade moderada a forte.
No interior, o aumento da temperatura combinado ao transporte de umidade da Amazônia favorece a formação de pancadas de chuva a partir da tarde.
Essas instabilidades podem vir acompanhadas de descargas elétricas granizo e rajadas de vento pontualmente fortes. No Vale, as máximas podem atingir valores entre 25°C e 30°C.