Quem não pretende deixar a cidade durante o feriado de Páscoa deve estar atento às alterações nos horários de funcionamento das repartições e dos serviços municipais durante o período.
Os atendimentos a serviços de emergência, segurança e ordem pública não sofrerão interrupções, mas algumas áreas contarão com adequação de horários. Confira:
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- Saúde e emergência: Todas as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) do município funcionarão ininterruptamente, assim como os hospitais.
As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e as USFs (Unidades de Saúde da Família) estarão fechadas na quinta-feira (2) e na sexta-feira (3), com retorno das atividades na segunda-feira (6).
- Serviços de limpeza e abastecimento: As operações de coleta de lixo comum e seletiva não sofrerão interrupções e funcionarão nos horários já estabelecidos.
- Feiras livres: As feiras funcionarão normalmente em seus locais e horários habituais.
- Mercado municipal: Na quinta-feira, o mercado funcionará das 7h às 17h. Na sexta-feira e no domingo, o funcionamento será das 7h às 12h e no sábado, das 7h às 14h.
- PEVs (Postos de Entrega Voluntária): Na quinta e no sábado, os postos funcionarão das 8h às 17h. Na sexta-feira e no domingo das 8h às 17h.
- Atendimento 156: A central de atendimento receberá contatos na quinta-feira, das 6h às 22h, e na sexta-feira das 8h às 20h.
- Prefeitura e secretarias: As repartições públicas encerrarão expediente na quinta-feira (2) e retomarão o atendimento ao público na segunda-feira (6), a partir das 8h.