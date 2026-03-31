Quem não pretende deixar a cidade durante o feriado de Páscoa deve estar atento às alterações nos horários de funcionamento das repartições e dos serviços municipais durante o período.

Os atendimentos a serviços de emergência, segurança e ordem pública não sofrerão interrupções, mas algumas áreas contarão com adequação de horários. Confira:

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