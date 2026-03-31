Um homem foi preso no Jardim Paraíba, em Jacareí, sob acusação de tentativa de homicídio.

A ocorrência foi registrada na tarde de domingo (29) por policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) com auxílio do Copom (Centro de Operações de Polícia Militar), que identificou o suspeito conduzindo um veículo.

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