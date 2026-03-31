31 de março de 2026
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Jacareí: Homem tenta matar desafeto por briga em festa e é preso

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso no Jardim Paraíba, em Jacareí, sob acusação de tentativa de homicídio.

A ocorrência foi registrada na tarde de domingo (29) por policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) com auxílio do Copom (Centro de Operações de Polícia Militar), que identificou o suspeito conduzindo um veículo.

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A tentativa de homicídio havia ocorrido durante a madrugada, numa festa. Já à tarde, o suspeito trafegava num Ford Ecosport de cor prata por ruas do bairro quando foi percebido pelas equipes. O veículo foi acompanhado por várias vias enquanto o condutor tentava evadir-se.

O suspeito foi alcançado e abordado. Ele confessou o crime contra um homem de 32 anos motivado por um desentendimento. Em consulta aos sistemas, foi constatada uma extensa ficha criminal com registros de passagens por roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.

Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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