A Polícia Militar de São José dos Campos desarticulou um local de armazenamento, preparo e distribuição de entorpecentes para venda no Conjunto Residencial Dom Pedro 2º.

A ocorrência foi registrada na noite de domingo (29) e resultou na apreensão de mais de 11 kg de drogas e de materiais relacionados ao tráfico. O responsável ainda não foi localizado.

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