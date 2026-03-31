31 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
11 KG DE DROGAS

PM desarticula 'casa bomba' em imóvel de residencial em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Droga apreendida no Conjunto Residencial Dom Pedro II, São José dos Campos
Droga apreendida no Conjunto Residencial Dom Pedro II, São José dos Campos

A Polícia Militar de São José dos Campos desarticulou um local de armazenamento, preparo e distribuição de entorpecentes para venda no Conjunto Residencial Dom Pedro 2º.

A ocorrência foi registrada na noite de domingo (29) e resultou na apreensão de mais de 11 kg de drogas e de materiais relacionados ao tráfico. O responsável ainda não foi localizado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se dirigiu ao local após denúncia que revelou o funcionamento de uma 'casa bomba' no Residencial.

Os policiais entraram no imóvel com permissão da proprietária. Durante a vistoria, localizaram mais de 11 kg de maconha, porções de crack fracionadas para comercialização, balança de precisão, embalagens e telefones celulares. Todo o material foi apreendido.

O responsável já foi identificado, mas ainda não foi preso e está sendo procurado.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários