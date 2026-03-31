A Polícia Militar de São José dos Campos desarticulou um local de armazenamento, preparo e distribuição de entorpecentes para venda no Conjunto Residencial Dom Pedro 2º.
A ocorrência foi registrada na noite de domingo (29) e resultou na apreensão de mais de 11 kg de drogas e de materiais relacionados ao tráfico. O responsável ainda não foi localizado.
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A equipe do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se dirigiu ao local após denúncia que revelou o funcionamento de uma 'casa bomba' no Residencial.
Os policiais entraram no imóvel com permissão da proprietária. Durante a vistoria, localizaram mais de 11 kg de maconha, porções de crack fracionadas para comercialização, balança de precisão, embalagens e telefones celulares. Todo o material foi apreendido.
O responsável já foi identificado, mas ainda não foi preso e está sendo procurado.