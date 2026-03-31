A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e órgãos federais deflagraram nessa segunda-feira (30), nas rodovias Presidente Dutra e Carvalho Pinto, no Vale do Paraíba, nova fase da Operação Majorare, que visa coibir práticas abusivas de preço em postos de combustíveis.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Também foram realizadas ações nas rodovias Régis Bittencourt, Fernão Dias, Anchieta, Imigrantes, Raposo Tavares e Ayrton Senna. A ação contou com fiscais do Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) e da Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública).
Ao todo, 30 estabelecimentos foram vistoriados, sendo que 36% deles foram autuados por irregularidades em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor nas relações de consumo no setor comercial.
No Vale, foram autuados dois postos de combustíveis em São José dos Campos e Jacareí. Os estabelecimentos têm 20 dias para apresentar defesa sobre os apontamentos feitos pelos fiscais. Também foram fiscalizados postos em Pindamonhangaba.
Segundo a PRF, a escolha desses trechos se deu pela sua importância estratégica e pelo intenso fluxo de veículos no estado de São Paulo, uma vez que conectam diferentes municípios e estados, inclusive em rotas que se estendem de norte a sul e alcançam áreas de fronteira.
Com isso, a atuação ao longo desses corredores logísticos reforçou a presença institucional nos principais pontos de circulação do estado, ampliou a capacidade de fiscalização e contribuiu para maior transparência nas relações de consumo, em benefício direto da população.
A PRF informou que, para fortalecer a fiscalização, é fundamental que consumidores denunciem postos de combustíveis irregulares à ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) pelo telefone 0800 970 0267. A participação da sociedade contribui para a integridade do mercado e a proteção dos direitos do consumidor.