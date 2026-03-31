A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e órgãos federais deflagraram nessa segunda-feira (30), nas rodovias Presidente Dutra e Carvalho Pinto, no Vale do Paraíba, nova fase da Operação Majorare, que visa coibir práticas abusivas de preço em postos de combustíveis.

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Também foram realizadas ações nas rodovias Régis Bittencourt, Fernão Dias, Anchieta, Imigrantes, Raposo Tavares e Ayrton Senna. A ação contou com fiscais do Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) e da Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública).