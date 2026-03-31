Uma noite de diversão se transformou em um verdadeiro transtorno para o empresário Lucas Primo e sua esposa. O casal, que estacionou o carro na via para assistir ao show do cantor Thiaguinho, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, no último dia 7 de fevereiro, encontrou seu veículo sem duas rodas ao retornar ao fim do evento.

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