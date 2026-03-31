31 de março de 2026
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SÃO JOSÉ

VEJA carro depenado por ladrões em show do Thiaguinho em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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OVALE/acervo munícipe
VEJA carro depenado por ladrões em show do Thiaguinho em SJC
VEJA carro depenado por ladrões em show do Thiaguinho em SJC

Uma noite de diversão se transformou em um verdadeiro transtorno para o empresário Lucas Primo e sua esposa. O casal, que estacionou o carro na via para assistir ao show do cantor Thiaguinho, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, no último dia 7 de fevereiro, encontrou seu veículo sem duas rodas ao retornar ao fim do evento.

Leia mais: Casal vai ao show do Thiaguinho e acaba sem pneus do carro em SJC

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A ação ocorreu na rua Manoel Bandeira, a apenas cinco minutos a pé da arena onde o artista se apresentava. O proprietário relata que havia dezenas de veículos no local, além da presença de guardas privados, que afirmaram não ter visto qualquer movimentação estranha. Ele estacionou por volta das 20h e retornou às 0h30, quando se deparou com a ausência das rodas.

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