Uma mulher morreu após ser atropelada por um trem no fim da tarde desta segunda-feira (30), na região do bairro Vista Linda, na zona leste de São José dos Campos.

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De acordo com as informações iniciais, a vítima, uma mulher de aproximadamente 50 anos e sem documentos, foi atingida por um trem enquanto estava nos trilhos. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas para o atendimento da ocorrência.