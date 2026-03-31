A morte do casal Ana Paula Bento da Cruz, de 38 anos, e de Jhony Matheus Mesquita Alves, de 41, provocou forte comoção em São José dos Campos e em cidades do Vale do Paraíba. O casal, que era de Lorena, morreu na manhã desta segunda-feira (30), após um grave acidente na Rodovia Presidente Dutra.
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Nas redes sociais, amigos, familiares e conhecidos expressaram dor, incredulidade e homenagens. “Senhor, tem misericórdia. Perder a vida dessa forma é inaceitável”, escreveu uma amiga. Outra mensagem destacou: “Meus sentimentos às famílias. Duas pessoas maravilhosas”.
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Colegas de trabalho também lamentaram a perda de Ana Paula. “Vou sentir muita falta sua todos os dias. Você era uma pessoa incrível”, escreveu uma amiga. Em outro depoimento, uma conhecida relembrou momentos simples do cotidiano: “Você sempre me fazia rir. Vai fazer muita falta”.
Parentes também se manifestaram. “Não dá para acreditar. Falei com você esses dias. Estou de luto”, publicou um familiar, evidenciando o impacto repentino da tragédia.
Acidente na Dutra
O acidente aconteceu por volta das 5h, no km 138 da Rodovia Presidente Dutra, na região do viaduto Santa Inês, em São José. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o casal estava em uma motocicleta quando houve a queda.
Após caírem na pista, Ana Paula e Jhony foram atropelados por outros veículos que trafegavam pelo local. Ambos morreram ainda na rodovia.
Segundo o boletim de ocorrência, os corpos e a motocicleta foram encontrados em pontos distintos da pista, o que indica que as vítimas foram arrastadas após a queda. Há suspeita de envolvimento de um veículo de grande porte, possivelmente um caminhão.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Trânsito e investigação
Durante o atendimento da ocorrência, duas faixas da rodovia foram interditadas, causando congestionamento de cerca de cinco quilômetros. O tráfego seguiu lento, com fluxo apenas pela faixa da esquerda.
Equipes da concessionária CCR Rio–São Paulo atuaram na preservação da área até a chegada da perícia. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal).
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e trabalha para esclarecer a dinâmica completa da tragédia, além de apurar eventuais responsabilidades.