A morte do casal Ana Paula Bento da Cruz, de 38 anos, e de Jhony Matheus Mesquita Alves, de 41, provocou forte comoção em São José dos Campos e em cidades do Vale do Paraíba. O casal, que era de Lorena, morreu na manhã desta segunda-feira (30), após um grave acidente na Rodovia Presidente Dutra.

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Nas redes sociais, amigos, familiares e conhecidos expressaram dor, incredulidade e homenagens. “Senhor, tem misericórdia. Perder a vida dessa forma é inaceitável”, escreveu uma amiga. Outra mensagem destacou: “Meus sentimentos às famílias. Duas pessoas maravilhosas”.