A Câmara de Taubaté extinguiu o contrato que previa a ampliação da sede do Legislativo. A obra visava abrir espaço para um possível aumento no número de vereadores para a próxima legislatura, que se inicia em 2029.

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O contrato com a empresa BHO Construtora, que tem sede em Santana de Parnaíba (SP), havia sido firmado em 31 de janeiro de 2025. O serviço iria custar R$ 3 milhões e tinha prazo de execução de 30 meses (dois anos e meio). Pelo cronograma, os primeiros meses seriam para a elaboração do projeto básico. Já a obra deveria ter sido iniciada no quinto mês - ou seja, em junho do ano passado.