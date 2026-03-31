Um dos suspeitos de participação na morte de Thales Rudson Torres, de 23 anos, já havia sido preso cerca de um mês antes do crime, por tráfico de drogas, mas acabou sendo liberado em São José dos Campos. A informação consta em registros policiais e passou a integrar a linha de investigação da Polícia Civil.

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Na ocasião anterior, em 11 de fevereiro, o suspeito foi detido pela GCM (Guarda Civil Municipal) na região leste de São José. Segundo o boletim de ocorrência, ele tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe e descartou uma sacola com entorpecentes durante a perseguição.