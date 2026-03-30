30 de março de 2026
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LUTO EM LORENA

'Você jamais será esquecida': o adeus à jovem Alessandra no Vale

Por Da Redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
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Alessandra Rocha
Alessandra Rocha

A morte de Alessandra Rocha gerou comoção e homenagens de amigos e moradores, que destacam sua personalidade marcante e a forma como impactava positivamente quem estava ao seu redor. Conhecida pelo sorriso constante e pela energia contagiante, ela deixa lembranças que permanecem vivas na memória de todos.

O caso foi registrado em Lorena (SP). Alessandra era reconhecida pelo convívio próximo com a comunidade e pela maneira inspiradora com que conduzia a vida, sempre transmitindo alegria e motivação às pessoas.

"Vc jamais será esquecida minha irmã vc estará eternamente em nossas corações agora vc está com a nossa mãezinha", disse a irmã Graciele Nunes Rosa da Silva.

Mensagens de despedida e carinho se multiplicaram, evidenciando o quanto sua presença era valorizada. Familiares, amigos e conhecidos ressaltam que seu legado seguirá presente nas histórias e nos momentos compartilhados.

A partida deixa um sentimento de saudade na cidade, que já sente a ausência de uma pessoa considerada especial por muitos.

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