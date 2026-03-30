A morte de Alessandra Rocha gerou comoção e homenagens de amigos e moradores, que destacam sua personalidade marcante e a forma como impactava positivamente quem estava ao seu redor. Conhecida pelo sorriso constante e pela energia contagiante, ela deixa lembranças que permanecem vivas na memória de todos.

O caso foi registrado em Lorena (SP). Alessandra era reconhecida pelo convívio próximo com a comunidade e pela maneira inspiradora com que conduzia a vida, sempre transmitindo alegria e motivação às pessoas.

"Vc jamais será esquecida minha irmã vc estará eternamente em nossas corações agora vc está com a nossa mãezinha", disse a irmã Graciele Nunes Rosa da Silva.