A morte de Maria Aparecida de Oliveira, aos 74 anos, causou comoção entre familiares, amigos e moradores que conviveram com ela ao longo dos anos. Conhecida pelo jeito acolhedor, ela deixa uma trajetória marcada por vínculos afetivos e convivência próxima com a comunidade.

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O caso foi registrado em Lorena (SP). Moradora da região central, na conhecida Rua do Predião, Dona Maria Aparecida era reconhecida pelas relações construídas com vizinhos e pessoas próximas, mantendo laços de amizade ao longo da vida.