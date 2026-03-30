30 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Dona Maria Aparecida morre aos 74 anos no Vale

Por Da Redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Maria Aparecida de Oliveira, 74 anos
Maria Aparecida de Oliveira, 74 anos

A morte de Maria Aparecida de Oliveira, aos 74 anos, causou comoção entre familiares, amigos e moradores que conviveram com ela ao longo dos anos. Conhecida pelo jeito acolhedor, ela deixa uma trajetória marcada por vínculos afetivos e convivência próxima com a comunidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado em Lorena (SP). Moradora da região central, na conhecida Rua do Predião, Dona Maria Aparecida era reconhecida pelas relações construídas com vizinhos e pessoas próximas, mantendo laços de amizade ao longo da vida.

Familiares e amigos têm prestado homenagens e mensagens de carinho, destacando a importância de sua presença no cotidiano de quem a conhecia.

A partida deixa saudade e um sentimento de perda entre aqueles que compartilharam momentos ao seu lado, mas também a lembrança de gestos e histórias que permanecem vivos na memória.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários