Um homem foi preso suspeito de envolvimento no homicídio de Thales Rudson Torres, cujo corpo foi encontrado em uma área rural de Caçapava.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as investigações da Polícia Civil, realizadas nesta segunda-feira (30), surgiram elementos que indicam a participação direta de Victor Eduardo Adrião Francisco no crime.