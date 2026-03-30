Um homem foi preso suspeito de envolvimento no homicídio de Thales Rudson Torres, cujo corpo foi encontrado em uma área rural de Caçapava.
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De acordo com as investigações da Polícia Civil, realizadas nesta segunda-feira (30), surgiram elementos que indicam a participação direta de Victor Eduardo Adrião Francisco no crime.
Segundo apurado, a vítima teria sido abordada, rendida e colocada à força dentro de um veículo por Victor e outros indivíduos. O grupo seguiu até um local isolado, onde Thales foi executado com disparos de arma de fogo.
Durante as diligências, os investigadores identificaram que um dos envolvidos havia dado entrada em um hospital da região com ferimento causado por tiro. A equipe localizou Victor na unidade de saúde, onde ele recebia atendimento.
Em depoimento, o suspeito confirmou ter sido atingido por um disparo na mão, mas apresentou uma versão considerada inconsistente e sem relação com os demais elementos reunidos pela investigação. Ele afirmou não se lembrar onde o tiro teria ocorrido.
A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que a arma que feriu Victor seja a mesma utilizada no assassinato de Thales.
Victor foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar e localizar outros possíveis envolvidos no crime.