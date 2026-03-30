A morte de Maria Odete de Paula Assis gerou comoção entre moradores e pessoas próximas, que destacam a trajetória marcada por vínculos de amizade e forte presença na comunidade. Conhecida pelo jeito acolhedor, ela deixa lembranças afetivas entre aqueles que conviveram ao seu redor.

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Moradora da Vila Zélia, em Lorena (SP), Dona Maria Odete era considerada uma figura bastante conhecida na cidade. Ao longo dos anos, construiu relações próximas e foi reconhecida pelo convívio amigável e pela participação no cotidiano local.