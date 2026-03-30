30 de março de 2026
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LUTO

Adeus, Maria Odete de Paula; família de luto no Vale

Por Da Redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
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Maria Odete de Paula Assis
Maria Odete de Paula Assis

A morte de Maria Odete de Paula Assis gerou comoção entre moradores e pessoas próximas, que destacam a trajetória marcada por vínculos de amizade e forte presença na comunidade. Conhecida pelo jeito acolhedor, ela deixa lembranças afetivas entre aqueles que conviveram ao seu redor.

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Moradora da Vila Zélia, em Lorena (SP), Dona Maria Odete era considerada uma figura bastante conhecida na cidade. Ao longo dos anos, construiu relações próximas e foi reconhecida pelo convívio amigável e pela participação no cotidiano local.

Familiares e amigos lamentaram a perda e ressaltaram o legado deixado por ela. A presença constante e o carinho demonstrado no dia a dia são apontados como marcas que permanecem na memória de quem a conheceu.

Ela deixa o filho Rodolfo e o esposo Cláudio, além de outros familiares e amigos, que agora enfrentam o luto e a saudade. Mensagens de solidariedade e apoio têm sido compartilhadas, reforçando o impacto de sua partida na comunidade.

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