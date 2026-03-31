A influenciadora britânica Sophie-May Dickson, de 32 anos, passou a ser alvo de críticas nas redes sociais após publicar fotos e vídeos ao lado do caixão da filha, Princess Dickson, de 16 anos, que morreu em fevereiro. As imagens geraram repercussão e dividiram opiniões entre internautas.
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O caso ocorreu no Reino Unido. Em uma das fotos divulgadas, a influenciadora aparece vestida de branco, inclinada sobre o caixão durante o funeral. Em outra imagem, ela surge sorrindo ao lado da outra filha, Precious-Belle, com o caixão ao fundo.
As publicações provocaram reações negativas, com usuários questionando a postura adotada nas imagens. Parte do público considerou as fotos inadequadas para o momento de luto, enquanto outros defenderam a liberdade individual na forma de expressar a dor.
A repercussão também abriu debate sobre a exposição de momentos íntimos nas redes sociais e os limites entre vida pessoal e conteúdo público, especialmente em situações de perda.