A influenciadora britânica Sophie-May Dickson, de 32 anos, passou a ser alvo de críticas nas redes sociais após publicar fotos e vídeos ao lado do caixão da filha, Princess Dickson, de 16 anos, que morreu em fevereiro. As imagens geraram repercussão e dividiram opiniões entre internautas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no Reino Unido. Em uma das fotos divulgadas, a influenciadora aparece vestida de branco, inclinada sobre o caixão durante o funeral. Em outra imagem, ela surge sorrindo ao lado da outra filha, Precious-Belle, com o caixão ao fundo.