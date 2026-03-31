A morte de um estudante de medicina de 23 anos, após buscar atendimento por fortes dores de cabeça, causou comoção e levantou questionamentos sobre a assistência recebida. O jovem chegou a ser atendido, medicado e liberado, mas retornou à unidade de saúde horas depois, quando seu quadro se agravou. Ele não resistiu.

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O caso ocorreu no interior do Acre. Natural de Rondônia, Jefferson Alves Pinto havia se mudado para Brasiléia para ficar mais próximo da instituição onde cursava medicina, na Bolívia.