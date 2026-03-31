A morte de um estudante de medicina de 23 anos, após buscar atendimento por fortes dores de cabeça, causou comoção e levantou questionamentos sobre a assistência recebida. O jovem chegou a ser atendido, medicado e liberado, mas retornou à unidade de saúde horas depois, quando seu quadro se agravou. Ele não resistiu.
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O caso ocorreu no interior do Acre. Natural de Rondônia, Jefferson Alves Pinto havia se mudado para Brasiléia para ficar mais próximo da instituição onde cursava medicina, na Bolívia.
Segundo relatos, o estudante começou a sentir dores intensas na cabeça na quarta-feira (25), mas manteve a rotina e foi à faculdade. À noite, com o aumento do desconforto, procurou atendimento no Hospital Regional do Alto Acre, onde foi medicado e liberado.
Durante a madrugada, já com novos sintomas, ele voltou sozinho à unidade de saúde. Pessoas que estavam no local afirmam que o estado do jovem piorou enquanto aguardava atendimento. Testemunhas relataram que ele sofreu convulsões e caiu antes de receber socorro. O estudante morreu no local.
A morte inesperada gerou indignação entre familiares e amigos, que cobram esclarecimentos. Segundo a família, houve dificuldade para obter informações detalhadas sobre o atendimento, incluindo acesso ao prontuário médico.
Diante das circunstâncias, foi registrado um boletim de ocorrência e solicitado exame de autópsia para determinar a causa da morte.