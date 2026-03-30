Um homem de 55 anos foi encontrado morto dentro do próprio apartamento, com o corpo parcialmente devorado por cães que viviam no imóvel. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte, que, em um primeiro momento, pode ter ocorrido por causas naturais.

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O caso foi registrado em Manaus (AM), onde o corpo de João Carmino de Carvalho foi localizado na última sexta-feira (27). De acordo com a polícia, a vítima já estava em avançado estado de decomposição quando foi encontrada.