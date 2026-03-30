Um homem de 55 anos foi encontrado morto dentro do próprio apartamento, com o corpo parcialmente devorado por cães que viviam no imóvel. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte, que, em um primeiro momento, pode ter ocorrido por causas naturais.
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O caso foi registrado em Manaus (AM), onde o corpo de João Carmino de Carvalho foi localizado na última sexta-feira (27). De acordo com a polícia, a vítima já estava em avançado estado de decomposição quando foi encontrada.
Ainda segundo as autoridades, o cadáver apresentava sinais de ter sido parcialmente consumido pelos 11 cães que estavam no local. Sem acesso a alimento, os animais teriam se alimentado do corpo após a morte do tutor.
Vizinhos acionaram a polícia após perceberem um forte odor vindo do apartamento e notarem a ausência do morador por vários dias. Ao entrarem no imóvel, os agentes encontraram o corpo no chão e os cães soltos pela residência. O caso segue em investigação.