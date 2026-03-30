30 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Homem de 55 anos morre devorado por 11 cães em apartamento

Por Da Redação | Manaus
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Homem de 55 anos morre devorado por 11 cães em apartamento
Homem de 55 anos morre devorado por 11 cães em apartamento

Um homem de 55 anos foi encontrado morto dentro do próprio apartamento, com o corpo parcialmente devorado por cães que viviam no imóvel. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte, que, em um primeiro momento, pode ter ocorrido por causas naturais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado em Manaus (AM), onde o corpo de João Carmino de Carvalho foi localizado na última sexta-feira (27). De acordo com a polícia, a vítima já estava em avançado estado de decomposição quando foi encontrada.

Ainda segundo as autoridades, o cadáver apresentava sinais de ter sido parcialmente consumido pelos 11 cães que estavam no local. Sem acesso a alimento, os animais teriam se alimentado do corpo após a morte do tutor.

Vizinhos acionaram a polícia após perceberem um forte odor vindo do apartamento e notarem a ausência do morador por vários dias. Ao entrarem no imóvel, os agentes encontraram o corpo no chão e os cães soltos pela residência. O caso segue em investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários