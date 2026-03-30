30 de março de 2026
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LUTO

Morte da influenciadora Larissa dos Santos comove web

Por Da Redação | Nova Iguaçu (RJ)
| Tempo de leitura: 1 min
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Larissa dos Santos
Larissa dos Santos

A influenciadora digital Larissa dos Santos morreu aos 39 anos nesta última sexta-feira (27) e gerou muita comoção entre os amigos e familiares. Ela foi vítima de um aneurisma na aorta.

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"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Larissa dos santos. Neste momento de dor, nos unimos em oração e solidariedade à família e amigos, desejando força e conforto para enfrentar essa perda tão difícil. Que as boas lembranças e o amor compartilhado permaneçam vivos em nossos corações. Descanse em paz", escreveu o perfil oficial da influenciadora.

Ela morava em Nova Iguaçu (RJ) e foi sepultada neste último sábado (28), na parte da manhã

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