A influenciadora digital Larissa dos Santos morreu aos 39 anos nesta última sexta-feira (27) e gerou muita comoção entre os amigos e familiares. Ela foi vítima de um aneurisma na aorta.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Larissa dos santos. Neste momento de dor, nos unimos em oração e solidariedade à família e amigos, desejando força e conforto para enfrentar essa perda tão difícil. Que as boas lembranças e o amor compartilhado permaneçam vivos em nossos corações. Descanse em paz", escreveu o perfil oficial da influenciadora.