O São José Futsal levou uma goleada de 4 a 1 para o Atlântico na noite desta segunda-feira (30), em Erechim (RS), na abertura da edição 2026 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

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Na próxima rodada, o time da região, comandado pelo técnico Gabriel Oliveira, volta a jogar fora de casa, desta vez contra o Pato (PR), sábado (4), na Arena Cláudio Petrycoski, em Pato Branco.