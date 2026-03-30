O São José Futsal levou uma goleada de 4 a 1 para o Atlântico na noite desta segunda-feira (30), em Erechim (RS), na abertura da edição 2026 da LNF (Liga Nacional de Futsal).
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Na próxima rodada, o time da região, comandado pelo técnico Gabriel Oliveira, volta a jogar fora de casa, desta vez contra o Pato (PR), sábado (4), na Arena Cláudio Petrycoski, em Pato Branco.
Nesta segunda, o São José conseguiu controlar bem a partida no primeiro tempo e evitou uma pressão maior do Atlântico. Assim, conseguiu segurar o 0 a 0 até o intervalo.
Na etapa final, os donos da casa voltaram melhor e conseguiram abrir o placar aos 4min, com João Vitor: 1 a 0. Em seguida, Dentinho empatou para o São José e o time da região esboçou uma reação: 1 a 1.
Mas, a alegria durou um minuto e Serginho já fez o segundo gol do Atlântico: 2 a 1. E, aos 11min da etapa final, Malcon marcou o terceiro gol dos donos da casa: 3 a 1.
A situação se complicou aos 36min, quando PL marcou o quarto gol do Atlântico, após receber cruzamento na área e mandar para o fundo da rede: 4 a 1.