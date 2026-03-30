Um vídeo que circula nas redes sociais tem emocionado internautas ao mostrar uma menina brincando sobre o túmulo da própria mãe. As imagens chamam atenção pela naturalidade da criança, que interage com o espaço como se ainda estivesse próxima da mãe, despertando uma mistura de ternura e comoção.

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A gravação foi feita em um cemitério no Equador e rapidamente ganhou repercussão online. No vídeo, a menina aparece tranquila, transformando o local em um ambiente de afeto e lembrança, o que tocou milhares de usuários.