30 de março de 2026
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VÍDEO: Menina brinca no túmulo da mãe em cemitério

Por Da Redação | Equador
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Menina brinca no túmulo da mãe em cemitério
Menina brinca no túmulo da mãe em cemitério

Um vídeo que circula nas redes sociais tem emocionado internautas ao mostrar uma menina brincando sobre o túmulo da própria mãe. As imagens chamam atenção pela naturalidade da criança, que interage com o espaço como se ainda estivesse próxima da mãe, despertando uma mistura de ternura e comoção.

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A gravação foi feita em um cemitério no Equador e rapidamente ganhou repercussão online. No vídeo, a menina aparece tranquila, transformando o local em um ambiente de afeto e lembrança, o que tocou milhares de usuários.

A cena também provocou reflexões sobre o luto infantil e a forma como crianças lidam com a perda. Especialistas apontam que, muitas vezes, os pequenos expressam a saudade de maneira simbólica, mantendo vínculos afetivos por meio de gestos simples e cotidianos.

A repercussão do caso reforça como manifestações espontâneas de carinho podem sensibilizar o público e gerar debates sobre sentimentos profundos, como a ausência e a memória.

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