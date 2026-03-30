A Prefeitura de Ilhabela informou que a TPA (Taxa de Preservação Ambiental) começa a ser cobrada a partir desta terça-feira (31). A medida entra em vigor após a conclusão da fase final de testes e capacitações técnicas do sistema.
De acordo com a administração municipal, os testes operacionais tiveram início no dia 20 de março, e uma capacitação com os profissionais envolvidos foi realizada no dia 24. Com isso, o município passa a contar com um novo instrumento voltado à gestão ambiental e ao ordenamento do turismo.
A TPA foi instituída com o objetivo de apoiar ações contínuas de conservação, manutenção e preservação do patrimônio natural da cidade. A iniciativa busca promover um modelo de turismo mais sustentável, alinhado à capacidade de suporte do território, além de contribuir para a organização urbana.
Os valores da taxa variam conforme o tipo de veículo. Motocicletas pagarão R$ 10, enquanto veículos de passeio, utilitários e kombis terão tarifa de R$ 48. Vans e caminhões pagarão R$ 70, micro-ônibus R$ 100 e ônibus R$ 140.
O pagamento poderá ser feito por meio de sistemas automáticos de identificação veicular, como tags eletrônicas, além de Pix ou boleto bancário, com emissão pela internet. A quitação será realizada diretamente pelo aplicativo bancário do usuário.
Estão isentos da cobrança veículos registrados em Ilhabela e em São Sebastião, além de veículos oficiais de órgãos públicos. A identificação será feita automaticamente, sem necessidade de cadastro prévio.
A Prefeitura também informou que a prestação de contas dos recursos arrecadados será realizada trimestralmente, com envio de relatórios à Câmara Municipal. Os investimentos serão destinados a ações de preservação ambiental, infraestrutura urbana e manutenção dos serviços públicos.
Para mais informações, os usuários podem procurar a Central de Operações e Atendimento da TPA, localizada na Rua Paraíba, 227, no bairro Barra Velha, ou acessar o site oficial do serviço.