A Prefeitura de Ilhabela informou que a TPA (Taxa de Preservação Ambiental) começa a ser cobrada a partir desta terça-feira (31). A medida entra em vigor após a conclusão da fase final de testes e capacitações técnicas do sistema.

De acordo com a administração municipal, os testes operacionais tiveram início no dia 20 de março, e uma capacitação com os profissionais envolvidos foi realizada no dia 24. Com isso, o município passa a contar com um novo instrumento voltado à gestão ambiental e ao ordenamento do turismo.

A TPA foi instituída com o objetivo de apoiar ações contínuas de conservação, manutenção e preservação do patrimônio natural da cidade. A iniciativa busca promover um modelo de turismo mais sustentável, alinhado à capacidade de suporte do território, além de contribuir para a organização urbana.