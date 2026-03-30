Um motorista de aplicativo de 40 anos desapareceu em São José dos Campos e a família pede ajuda para encontrá-lo. O carro dele foi já localizado e a polícia investiga o caso, registrado como desaparecimento de pessoa.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista foi identificado como Cícero José da Conceição. Ele foi visto pela última vez entre os dias 26 e 28 de março. A polícia foi comunicada sobre o desaparecimento por uma familiar, que recebeu uma mensagem indicando que Cícero poderia atentar contra a própria vida.

O carro utilizado pelo motorista, um VW Polo Track, foi rastreado e encontrado em São José, trancado e com as chaves no interior. No local, não havia sinais de outras pessoas. A carteira e o celular não estavam no veículo, sendo que o aparelho permanece desligado desde a data do desaparecimento.