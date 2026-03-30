Uma mulher de 24 anos foi presa nesta segunda-feira (30) suspeita de matar e decapitar o companheiro, de 32 anos. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por um suposto caso de assédio da vítima contra um dos filhos da autora. A suspeita confessou o homicídio.

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O caso foi registrado em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, a mulher relatou que fingia dormir no chão da sala quando percebeu o homem mexendo na fralda da criança. Nesse momento, ela reagiu e o atacou com uma faca enquanto ele estava no sofá. A vítima ainda tentou se defender e chegou a ferir a mão da suspeita com uma faca de serra.