Uma mulher de 24 anos foi presa nesta segunda-feira (30) suspeita de matar e decapitar o companheiro, de 32 anos. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por um suposto caso de assédio da vítima contra um dos filhos da autora. A suspeita confessou o homicídio.
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O caso foi registrado em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, a mulher relatou que fingia dormir no chão da sala quando percebeu o homem mexendo na fralda da criança. Nesse momento, ela reagiu e o atacou com uma faca enquanto ele estava no sofá. A vítima ainda tentou se defender e chegou a ferir a mão da suspeita com uma faca de serra.
Após o ataque, a mulher afirmou ter decapitado o companheiro, com quem mantinha um relacionamento há cerca de dois meses, e colocado a cabeça dentro de uma mochila. Em seguida, arrastou o corpo até o banheiro, lavou a arma utilizada e tentou limpar o sangue espalhado pela residência.
Ainda conforme a investigação, a própria suspeita comunicou o ocorrido a familiares, incluindo o ex-marido, a mãe e o irmão. Para comprovar o crime, ela enviou fotos e vídeos do corpo.
Em depoimento, a mãe da jovem disse à polícia que a filha tem histórico de envolvimento com drogas. As mensagens trocadas após o crime foram entregues às autoridades. Segundo apurado, o casal havia passado a noite consumindo álcool e entorpecentes na companhia de um amigo.