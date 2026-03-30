Rui Silvério de Oliveira moorreu aos 63 anos neste último sábado (28), em Jacareí. Ele foi sepultado no início da tarde de domingo, no cemitério Campo das Oliveiras, na mesma cidade.

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Muito querido, Rui deixou também amigos e familiares com boas lembranças. E, mesmo com a tristeza do momento, o que ficará será a lição de vida.