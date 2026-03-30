30 de março de 2026
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LUTO

'Descansa em paz, pai'; Rui morre aos 63 anos em Jacareí

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Rui Silvério de Oliveira
Rui Silvério de Oliveira

Rui Silvério de Oliveira moorreu aos 63 anos neste último sábado (28), em Jacareí. Ele foi sepultado no início da tarde de domingo, no cemitério Campo das Oliveiras, na mesma cidade.

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Muito querido, Rui deixou também amigos e familiares com boas lembranças. E, mesmo com a tristeza do momento, o que ficará será a lição de vida.

Nas redes sociais, a filha Eduarda Rodrigues fez uma despedida emocionada. "Descansa em paz, pai", disse.

Em resposta, a amiga Dayani Lemes destacou a generosidade de Rui. "Um forte abraço de toda nossa família! Seu pai nos ajudou muito quando meu pai estava enfermo e, depois, também. Gratidão, Rui!", escreveu.

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