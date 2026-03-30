Uma parceria estratégica entre a Prefeitura de Jacareí e o Mercado Livre, maior empresa de e-commerce da América Latina, irá possibilitar a geração de cerca de 5.000 empregos diretos e indiretos no município. O novo centro de distribuição terá área total de 300 mil m², com área construída estimada em 140 mil m². O empreendimento será no bairro Jardim Esperança, em localização de fácil acesso às Rodovias Presidente Dutra e Carvalho Pinto.

O novo centro de distribuição é construído a partir de um investimento do Mercado Livre estimado em cerca de R$ 500 milhões. As negociações tiveram início em 2025 e foram oficializadas no início deste ano. Neste momento, o espaço que irá receber a nova sede já recebe serviços de terraplanagem. A construção deve ser finalizada em 2027.

A escolha de Jacareí como sede do novo centro considera fatores como o potencial de crescimento econômico e localização estratégica.

“Hoje celebramos um marco importante para o desenvolvimento da nossa cidade. É um investimento que demonstra que estamos no caminho certo, fortalecendo um ambiente com mais oportunidades de emprego, renda e crescimento para a nossa população”, afirmou o prefeito Celso Florêncio.

Na prática, além dos benefícios diretos aos moradores, a unidade representa um avanço logístico para o e-commerce da região. A vinda da empresa acompanha as inovações geradas pela revisão do Plano Diretor, sancionada no ano passado.

“Nós destravamos a cidade e fomos correr atrás de investimentos que podem mudar a vida do jacareiense. Para o nosso governo, emprego é prioridade”, acrescentou Florêncio.