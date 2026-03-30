Um casal de influenciadores de Taubaté viveu momentos emocionantes no Vaticano, quando o papa Leão 14 abençoou o filho recém-nascido deles, o Paulo, de apenas cinco meses.
Eles faziam uma viagem por Portugal e pela Itália quando conseguiram convite para participar de uma audiência com o papa na Praça de São Pedro, no Vaticano, no dia 11 de março.
Na ocasião, o papa passou em carro aberto quando Matheus Bortone ergueu o filho em direção ao pontífice. Um segurança pegou a criança e levou até o papa, que fez o sinal da cruz na testa do pequenino Paulo, que vestia uma roupinha de minipapa.
O casal chorou depois da benção do pontífice. “Foi emocionante. Minha esposa chorou e até cortou um pouco do vídeo. Só lágrimas”, disse Matheus. “Que emoção! Obrigado Papa Leão XIV”, escreveu Matheus nas redes sociais, onde ele se intitula “professor das milhas”.
Mulher planejava encontrar o papa
“A nossa intenção foi conseguir a benção do papa. Minha mulher, quando estava grávida, dizia isso. E esse sonho foi evoluindo. Pedimos para minha cunhada costurar uma roupa de minipapa, usando como referência a roupa do papa quando foi eleito. E deu tudo certo”, contou o influenciador.
Matheus e a mulher, Monalisa Bortone, publicaram diversas fotos do passeio pela Itália, incluindo o Vaticano, onde eles tiveram contato com o papa Leão. Segundo o casal, o filho Paulo faz sua primeira viagem.
O casal já voltou a Taubaté e agora prepara as próximas viagens juntamente com o filho. “Ele começou em grande estilo”, disse o pai.