30 de março de 2026
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ACIDENTE

URGENTE: Mulher é atropelada por trem na região leste de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
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Reprodução
Mulher foi atropelada por trêm
Mulher foi atropelada por trêm

Uma mulher foi atropelada por um trem no final da tarde desta segunda-feira (30), na região do bairro Vista Linda, na zona leste de São José dos Campos.

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De acordo com as informações iniciais, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde da vítima.

O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes.

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