Uma mulher foi atropelada por um trem no final da tarde desta segunda-feira (30), na região do bairro Vista Linda, na zona leste de São José dos Campos.

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De acordo com as informações iniciais, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas.