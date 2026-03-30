Páscoa

Devido ao feriado da Sexta-Feira Santa, a Prefeitura de São José dos Campos não terá expediente na quinta-feira (2) e na sexta-feira (3).

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Expediente

O atendimento no Paço Municipal, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve e USFs (Unidades de Saúde da Família) e nas demais repartições municipais será retomado apenas na próxima segunda-feira (6).