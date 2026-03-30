30 de março de 2026
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PÁSCOA

Prefeitura de São José não terá expediente na quinta e na sexta

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Atendimento no Paço Municipal, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve e USFs (Unidades de Saúde da Família) e nas demais repartições municipais será retomado apenas na próxima segunda-feira
Atendimento no Paço Municipal, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve e USFs (Unidades de Saúde da Família) e nas demais repartições municipais será retomado apenas na próxima segunda-feira

Páscoa
Devido ao feriado da Sexta-Feira Santa, a Prefeitura de São José dos Campos não terá expediente na quinta-feira (2) e na sexta-feira (3).

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Expediente
O atendimento no Paço Municipal, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve e USFs (Unidades de Saúde da Família) e nas demais repartições municipais será retomado apenas na próxima segunda-feira (6).

Plantão
Em regime de plantão, haverá atendimento em setores da saúde, da mobilidade urbana e da segurança. Hospitais e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) atenderão ininterruptamente.

Funcionamento
A coleta de lixo (comum e seletiva) e as feiras livres não sofrerão alterações durante o feriado. Os PEVs (Postos de Entrega Voluntária) terão alteração no horário, assim como a Central 156 e o Mercado Municipal.

PEVs

  • Quinta-feira (2): das 8h às 17h
  • Sexta-feira (3): das 8h às 12h
  • Sábado (4): das 8h às 17h
  • Domingo (5): das 8h às 12h

Mercado Municipal

  • Quinta-feira (2): 7h às 17h
  • Sexta-feira (3): 7h às 12h
  • Sábado (4): 7h às 14h
  • Domingo (5): 7h às 12h

Central 156

  • Quinta-feira (2): das 6h às 22h
  • Sexta-feira (3): das 8h às 20h

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