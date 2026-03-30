Prorrogação
A Prefeitura de Taubaté prorrogou, pela terceira vez, a data de vencimento da primeira parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e da taxa de lixo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Repetição
Inicialmente, o vencimento seria dia 10 de março. Depois, passou para os dias 20 e 31 de março. E, com o novo adiamento, para o dia 10 de abril.
Abril
Editado pelo prefeito Sérgio Victor (Novo), o novo decreto que altera a data foi publicado no diário oficial nessa segunda-feira (30). O vencimento da segunda parcela, que seria em 10 de abril, passou para o dia 20 de abril.
Atraso
O novo adiamento foi definido em meio a atrasos na distribuição dos 140 mil carnês e também em meio a reclamações sobre os valores cobrados de IPTU e de taxa de lixo.
Carnê
Enquanto os carnês físicos não são entregues, os contribuintes podem consultar, de forma online, os valores que serão cobrados em 2026 e também pagar os tributos. Basta clicar aqui. É necessário informar o número de inscrição do imóvel (BC) e CPF/CNPJ do proprietário para visualizar.