Prorrogação

A Prefeitura de Taubaté prorrogou, pela terceira vez, a data de vencimento da primeira parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e da taxa de lixo.

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Repetição

Inicialmente, o vencimento seria dia 10 de março. Depois, passou para os dias 20 e 31 de março. E, com o novo adiamento, para o dia 10 de abril.