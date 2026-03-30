30 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
GOVERNADOR DE SP

Tarcísio de Freitas cumpre agenda no Vale do Paraíba na quarta

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
João Valério/Governo de SP
Tarcísio de Freitas na inauguração do Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico de Cruzeiro
Tarcísio de Freitas na inauguração do Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico de Cruzeiro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cumpre agenda oficial no Vale do Paraíba na próxima quarta-feira (1º).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A partir das 9h, ele fará a inauguração da creche e escola infantil municipal Professor André Rodrigo Ataliba, na Chácara do Visconde, em Taubaté, que recebeu recursos do governo estadual. Tarcísio estará acompanhado do secretário estadual de Educação, Renato Feder.

Após essa agenda, Tarcísio, que é pré-candidato à reeleição, vai visitar o HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté).

Na parte da tarde, o governador de São Paulo terá uma reunião com prefeitos da região em Campos do Jordão.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários