O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cumpre agenda oficial no Vale do Paraíba na próxima quarta-feira (1º).
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A partir das 9h, ele fará a inauguração da creche e escola infantil municipal Professor André Rodrigo Ataliba, na Chácara do Visconde, em Taubaté, que recebeu recursos do governo estadual. Tarcísio estará acompanhado do secretário estadual de Educação, Renato Feder.
Após essa agenda, Tarcísio, que é pré-candidato à reeleição, vai visitar o HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté).
Na parte da tarde, o governador de São Paulo terá uma reunião com prefeitos da região em Campos do Jordão.