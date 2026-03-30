O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cumpre agenda oficial no Vale do Paraíba na próxima quarta-feira (1º).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A partir das 9h, ele fará a inauguração da creche e escola infantil municipal Professor André Rodrigo Ataliba, na Chácara do Visconde, em Taubaté, que recebeu recursos do governo estadual. Tarcísio estará acompanhado do secretário estadual de Educação, Renato Feder.