A Mesa Diretora da Câmara de Taubaté protocolou nessa segunda-feira (30) um projeto que visa criar o auxílio-transporte para os servidores da Casa, incluindo os funcionários de carreira e os comissionados (assessores dos vereadores).

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Segundo a proposta, o auxílio seria de 2 UFMTs (Unidades Fiscais do Município de Taubaté) por servidor, em crédito na folha de pagamento. Como a UFMT está em R$ 281,52 esse ano, o valor começaria em R$ 563,04 - a UFMT é reajustada anualmente, com base na inflação.