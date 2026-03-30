A Prefeitura de Aparecida interditou um local estabelecido como clínica clandestina que realizaria mutirão de exames de diagnóstico, no bairro Ponte Alta. A interdição foi feita por meio da Vigilância Sanitária. A medida foi divulgada em publicação nas redes sociais.

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Segundo a administração, a ação foi adotada após a constatação de que a atividade não possuía licença sanitária obrigatória para a realização de procedimentos como ultrassonografia, em desacordo com as normas legais e sanitárias vigentes.