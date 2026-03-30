A Prefeitura de Aparecida interditou um local estabelecido como clínica clandestina que realizaria mutirão de exames de diagnóstico, no bairro Ponte Alta. A interdição foi feita por meio da Vigilância Sanitária. A medida foi divulgada em publicação nas redes sociais.
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Segundo a administração, a ação foi adotada após a constatação de que a atividade não possuía licença sanitária obrigatória para a realização de procedimentos como ultrassonografia, em desacordo com as normas legais e sanitárias vigentes.
A Vigilância Sanitária informou que a interdição foi uma medida necessária para a proteção da população, diante do risco sanitário identificado, assegurando que serviços dessa natureza sejam realizados exclusivamente dentro dos padrões legais estabelecidos.
A Prefeitura afirmou que “não serão toleradas práticas irregulares que coloquem em risco a saúde pública”.
Os responsáveis pelo estabelecimento para comentar a decisão da Prefeitura. O espaço segue aberto para a manifestação.