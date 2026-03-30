O casal de moto que morreu atropelado na rodovia Presidente Dutra, no início da manhã desta segunda-feira (30), em São José dos Campos, chegou a ser arrastado por um veículo maior por até 210 metros do local onde estava a motocicleta. A dinâmica do acidente é investigada pela Polícia Civil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente aconteceu no km 138, na região do viaduto Santa Inês, por volta das 5h, na pista sentido Rio de Janeiro. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o casal estava em uma motocicleta quando houve a queda. Em seguida, os dois foram atropelados por outros veículos que trafegavam pela rodovia.
Leia mais: VEJA: Vídeos mostram tragédia na Dutra que matou casal em SJC
Leia mais: VÍDEO: Casal cai de moto e morre atropelado na Dutra em SJC
A mulher foi identificada como Ana Paula Bento da Cruz, de 38 anos. Ela morreu no local. O homem que estava com ela ainda não teve a identidade confirmada oficialmente. Segundo a polícia, ele não portava documentos.
O que diz o boletim de ocorrência?
Segundo o boletim de ocorrência, os corpos e a motocicleta foram encontrados em pontos distintos da pista, indicando que as vítimas foram arrastadas após a queda. Há suspeita de que um veículo de grande porte, possivelmente um caminhão, tenha causado os ferimentos fatais.
Segundo relato do operador de tráfego da concessionária RioSP, o ponto inicial da queda da motocicleta foi próximo ao km 139+400 da rodovia. Um dos corpos foi localizado no km 139+250 e o outro aproximadamente no km 139+190, distante 210 metros do ponto inicial.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Até o momento, não há confirmação sobre todos os veículos envolvidos diretamente no atropelamento.
Pista ficou interditada
Durante o atendimento da ocorrência, duas faixas da rodovia foram interditadas para a realização da perícia, o que causou congestionamento de cerca de cinco quilômetros. O trânsito seguiu lento, fluindo apenas pela faixa da esquerda.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e trabalha na identificação completa das vítimas e eventuais responsabilidades.