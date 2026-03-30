O casal de moto que morreu atropelado na rodovia Presidente Dutra, no início da manhã desta segunda-feira (30), em São José dos Campos, chegou a ser arrastado por um veículo maior por até 210 metros do local onde estava a motocicleta. A dinâmica do acidente é investigada pela Polícia Civil.

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O acidente aconteceu no km 138, na região do viaduto Santa Inês, por volta das 5h, na pista sentido Rio de Janeiro. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o casal estava em uma motocicleta quando houve a queda. Em seguida, os dois foram atropelados por outros veículos que trafegavam pela rodovia.