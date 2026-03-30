O novo arcebispo de Aparecida, dom Mário Antonio da Silva, nomeado pelo papa Leão 14, gravou uma mensagem aos fiéis e devotos da região, durante passagem pelo Santuário Nacional de Aparecida. Ele assumirá o cargo em cerimônia na Basílica, no dia 2 de maio (sábado), às 15h.

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No vídeo, o novo arcebispo partilhou o seu sentimento e expectativa para a sua posse. Ele substituirá dom Orlando Brandes, que deixa o cargo após nove anos.