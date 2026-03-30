O novo arcebispo de Aparecida, dom Mário Antonio da Silva, nomeado pelo papa Leão 14, gravou uma mensagem aos fiéis e devotos da região, durante passagem pelo Santuário Nacional de Aparecida. Ele assumirá o cargo em cerimônia na Basílica, no dia 2 de maio (sábado), às 15h.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No vídeo, o novo arcebispo partilhou o seu sentimento e expectativa para a sua posse. Ele substituirá dom Orlando Brandes, que deixa o cargo após nove anos.
“Depois da minha nomeação para arcebispo de Aparecida, em comunhão com dom Orlando nesse período de preparação para minha vinda e posse canônica, no dia 2 de maio, tenho no coração muita alegria de poder continuar servindo a nossa igreja aqui na Arquidiocese de Aparecida”, disse dom Mário.
A posse do arcebispo acontecerá após a realização da 62ª Assembleia Geral da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), de 15 a 24 de abril de 2026, no Santuário Nacional de Aparecida.
Mais de 400 bispos devem participar do encontro. A reunião do episcopado brasileiro terá como foco principal a aprovação das novas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil.
Dom Orlando vai deixar o governo pastoral da Arquidiocese de Aparecida após completar 80 anos. Como determina a regra da Igreja Católica, ele havia pedido a aposentadoria ao completar 75 anos, mas permaneceu no cargo após um pedido do papa Francisco, em 2023.
Questão social
Dom Mário é atualmente arcebispo metropolitano de Cuiabá (MT). Na saudação aos fiéis da região, o religioso disse que pretende “caminhar juntos” com os devotos do Vale para “continuar testemunhando o reino de Deus no seguimento a Jesus Cristo e na nossa essa devoção, a mãe Aparecida”.
Ele também fez falou sobre questões sociais e disse que os devotos devem “procurar a verdade” e “ter sede de justiça”.
“A todos vocês desejo que sejam perseverantes na oração, que procurem sempre buscar a verdade e, a exemplo de Maria no Magnífica, ter sede de justiça, ou seja, praticá-la em favor dos mais necessitados, para que Deus continue se manifestando de maneira gloriosa em nossas atitudes pelos méritos de seu filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador”, afirmou.
Biografia do arcebispo
Natural de Itararé (SP), dom Mário tem 59 anos e foi ordenado sacerdote em 1991 na Diocese de Jacarezinho (PR). Em 2007, foi nomeado bispo auxiliar de Manaus e, em 2015, se tornou bispo diocesano de Roraima. Desde 2022 é arcebispo metropolitano de Cuiabá. Foi vice-presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) no quadriênio 2019-2023 e, desde 2025, é presidente da Cáritas Brasileira, organismo da CNBB.
A Arquidiocese de Aparecida é formada por cinco municípios -- Aparecida, Guaratinguetá, Lagoinha, Potim e Roseira, com 18 paróquias e uma capelania militar.
Em seu território também está o Santuário Nacional de Aparecida, Catedral Arquidiocesana. Em mais de 60 anos de história, ela foi governada por dois bispos auxiliares e cinco arcebispos, sendo o último deles dom Orlando Brandes, que agora se torna arcebispo emérito. Ele estava à frente de Aparecida desde 2017.