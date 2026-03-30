Um morador do bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos, registrou o momento em que pessoas retiravam objetos inservíveis de dentro de um PEV (Ponto de Entrega Voluntária) e os arremessavam por cima da cerca para a área externa.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o relato, o local tem sido ocupado por pessoas em situação de rua, que acumulam materiais como colchões e sofás no entorno.
A Prefeitura anunciou, na última sexta-feira (27), o planejamento de transferência dessa unidade. O projeto prevê a requalificação da área atual para que o espaço passe a servir diretamente aos moradores do bairro.
A administração municipal reforça que o descarte correto de resíduos pode ser feito em qualquer um dos 15 PEVs espalhados pelas demais regiões da cidade.