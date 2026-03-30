Um morador do bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos, registrou o momento em que pessoas retiravam objetos inservíveis de dentro de um PEV (Ponto de Entrega Voluntária) e os arremessavam por cima da cerca para a área externa.

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Segundo o relato, o local tem sido ocupado por pessoas em situação de rua, que acumulam materiais como colchões e sofás no entorno.