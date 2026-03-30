O Revelando SP, principal festival que celebra as tradições e a identidade do estado de São Paulo, terá sua terceira edição do ano em São José dos Campos, de 23 a 27 de julho, no Parque da Cidade, na região norte.
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Organizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado e com gestão da Associação Paulista dos Amigos da Arte, o evento gratuito reúne gastronomia, artesanato e manifestações artísticas, consolidando-se como um dos maiores encontros culturais do estado.
“O Revelando SP é muito mais do que um festival. É um dos principais guardiões da nossa identidade e das tradições que formam a alma do estado de São Paulo. É um encontro que celebra nossas raízes e, ao mesmo tempo, movimenta a economia e impulsiona o turismo em diferentes regiões do estado”, disse Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.
O desempenho de 2025 reforçou a dimensão do Revelando SP no calendário paulista. Ao todo, o evento reuniu 630 mil visitantes nas cinco realizações do ano, sendo 130 mil apenas em São José dos Campos, evidenciando o interesse crescente pelas tradições e saberes do estado. A programação completa será divulgada em breve.
Circuito das festas
Em 2026, o circuito se expandiu e passou a contar com seis realizações ao longo do ano. O festival já passou pelas cidades de Barretos, Iguape, agora em São José dos Campos, segue por Americana, 1º e 2 de agosto, Presidente Prudente, de 14 a 16 de agosto, e encerra na capital paulista, de 24 a 27 de setembro.
Com mais de 60 edições realizadas ao longo de quase três décadas, o Revelando SP tem como propósito valorizar o patrimônio imaterial paulista. Gratuito, o festival reúne a pluralidade da cultura popular regional por meio da culinária tradicional, do artesanato, da música e das diversas manifestações culturais. O encontro destaca ainda os talentos locais e promove a troca de experiências, a articulação entre comunidades, o intercâmbio de saberes e fazeres e a geração de renda.