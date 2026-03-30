O Revelando SP, principal festival que celebra as tradições e a identidade do estado de São Paulo, terá sua terceira edição do ano em São José dos Campos, de 23 a 27 de julho, no Parque da Cidade, na região norte.

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Organizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado e com gestão da Associação Paulista dos Amigos da Arte, o evento gratuito reúne gastronomia, artesanato e manifestações artísticas, consolidando-se como um dos maiores encontros culturais do estado.