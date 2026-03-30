O jovem Thales Rudson Torres, 23 anos, foi encontrado morto a tiros na manhã desta segunda-feira (30), na zona rural de Caçapava. Morador de São José dos Campos, ele estava desaparecido desde a noite de domino (29), quando foi visto pela última vez em uma adega perto de um bar em São José, onde houve um desentendimento.

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O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil de Caçapava, com apoio de Delegacia de Homicídios de São José. Os investigadores buscam identificar a autoria e a motivação do crime.