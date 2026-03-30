O jovem Thales Rudson Torres, 23 anos, foi encontrado morto a tiros na manhã desta segunda-feira (30), na zona rural de Caçapava. Morador de São José dos Campos, ele estava desaparecido desde a noite de domino (29), quando foi visto pela última vez em uma adega perto de um bar em São José, onde houve um desentendimento.
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O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil de Caçapava, com apoio de Delegacia de Homicídios de São José. Os investigadores buscam identificar a autoria e a motivação do crime.
De acordo com informações da polícia, o corpo de Thales foi localizado por volta das 6h30, às margens da Estrada Padre Piedade, no bairro Guamirim. Ele apresentava ferimento causado por disparo de arma de fogo e já estava sem vida quando as equipes chegaram ao local.
A ocorrência foi inicialmente atendida pela Polícia Militar, que acionou a Delegacia de Polícia e a Perícia Técnica. O Instituto de Criminalística de São José dos Campos realizou os primeiros levantamentos no local, enquanto o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.
Briga em adega
Segundo a investigação, não há câmeras de monitoramento na região que possam ajudar a esclarecer o crime. Familiares da vítima foram ouvidos pelas autoridades.
A informação de que Thales havia sido visto pela última vez perto de um bar em São José foi dada à polícia por um tio da vítima. A declaração fará parte da investigação.