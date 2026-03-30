A Polícia Civil identificou como Thales Rudson Torres, de 23 anos, o homem encontrado morto a tiros na manhã desta segunda-feira (30), na zona rural de Caçapava.

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De acordo com informações da polícia, o corpo da vítima foi localizado por volta das 6h30 às margens da Estrada Padre Piedade, no bairro Guamirim.