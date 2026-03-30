30 de março de 2026
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HOMICÍDIO

Polícia identifica jovem de SJC executado a tiros: Thales Rudson

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Thales Rudson Torres foi encontrado morto a tiros na zona rural de Caçapava
Thales Rudson Torres foi encontrado morto a tiros na zona rural de Caçapava

A Polícia Civil identificou como Thales Rudson Torres, de 23 anos, o homem encontrado morto a tiros na manhã desta segunda-feira (30), na zona rural de Caçapava.

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De acordo com informações da polícia, o corpo da vítima foi localizado por volta das 6h30 às margens da Estrada Padre Piedade, no bairro Guamirim.

Thales apresentava ferimento causado por disparo de arma de fogo e já estava sem vida quando as equipes chegaram ao local.

A ocorrência foi inicialmente atendida pela Polícia Militar, que acionou a Delegacia de Polícia e a Perícia Técnica. O Instituto de Criminalística de São José dos Campos realizou os primeiros levantamentos no local, enquanto o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.

Thales estava desaparecido

Segundo a investigação, não há câmeras de monitoramento na região que possam ajudar a esclarecer o crime. Familiares da vítima foram ouvidos pelas autoridades.

De acordo com o relato de um tio de Thales, o jovem estava desaparecido desde a noite de domingo (29). Ele teria sido visto pela última vez em uma adega localizada em frente ao Bar Chaparral, em São José dos Campos, onde houve um desentendimento.

O caso foi registrado como homicídio e será investigado pelo Setor de Investigações da Polícia Civil, que busca identificar a autoria e a motivação do crime.

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