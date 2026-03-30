Após ameaçar a ex-mulher, um homem raptou o filho na saída da escola e tentou fugir com a criança em São José dos Campos. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (30) e terminou com a prisão do pai, que retirou o filho dos braços da mãe.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na rua Ana Gonçalves da Cunha, onde a vítima relatou que havia ido até a escola da filha quando foi surpreendida pelo ex-companheiro. O homem teria abordado a mulher e, sob ameaça, tomou a criança e deixou o local.