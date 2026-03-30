Após ameaçar a ex-mulher, um homem raptou o filho na saída da escola e tentou fugir com a criança em São José dos Campos. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (30) e terminou com a prisão do pai, que retirou o filho dos braços da mãe.
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De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na rua Ana Gonçalves da Cunha, onde a vítima relatou que havia ido até a escola da filha quando foi surpreendida pelo ex-companheiro. O homem teria abordado a mulher e, sob ameaça, tomou a criança e deixou o local.
Ainda segundo o relato, o suspeito chegou a ligar para a vítima durante o atendimento policial, reforçando as ameaças e afirmando que ela havia “perdido a criança”, além de dizer que pretendia fugir para o estado de Pernambuco com o menor.
Polícia caça o suspeito e salva a criança
Diante da gravidade do caso, equipes do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) iniciaram buscas e localizaram o homem no bairro Chácaras Miranda, ainda com a criança. Ele foi abordado e preso em flagrante, sem que o menor sofresse ferimentos.
A criança foi resgatada em segurança e devolvida à mãe. As partes foram encaminhadas à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde o caso foi registrado como violência doméstica, subtração de incapaz e ameaça. O suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.